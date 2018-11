Polizeidirektion Landau / Landau, Albert-Einstein-Straße 8, ...

Landau, Albert-Einstein-Straße 8, 4.11.18, 03.45 Uhr Körperverletzung

Landau - Zu einer Körperverletzung kam es in Landau in der Albert-Stein-Straße am 4.11.2018, gg. 03.45 Uhr. Bei einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen wurde eine Person durch Faustschläge und Tritte verletzt. Die informierte Streife der Polizei Landau trennte die beiden Personengruppen, stellte die Identitäten der beteiligten Personen fest und erteilte Platzverweise. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet.

