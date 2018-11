Polizeidirektion Landau / Landau, Annweiler Straße, ...

Landau, Annweiler Straße, 31.10.2018, 13.30 - 14.00 Uhr Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Landau - Bereits am 31.10.2018, im Zeitraum von 13.30 und 14.00 Uhr ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz in Landau in der Annweiler Straße ein Verkehrsunfall. Am geparkten Pkw der Geschädigten war während ihrer Abwesenheit die Heckklappe eingedrückt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000.--EUR geschätzt. Zum verursachenden Fahrzeug liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341-2870 zu melden.

