Polizeidirektion Landau / Landau: Auto mit Fußball verwechselt

Landau: Auto mit Fußball verwechselt

Landau - 22. August 2018, 2 Uhr Ein 45-jähriger Mann aus Landau hatte nach Feierabend mit einem Arbeitskollegen kräftig gefeiert und wohl zu tief ins Glas geschaut. Ein weiterer Arbeitskollege wollte ihn deshalb nach Hause fahren. Auf dem Weg zum Auto kam der Landauer in der Weißenburgerstraße auch an seinem Auto, einem Mitsubishi vorbei. Urplötzlich und grundlos köpfte er an seinem Auto die Heckscheibe ein. Dabei erlitt er Verletzungen am Kopf und an beiden Händen. Da er sich zunächst nicht behandeln lassen wollte, wurde die Polizei eingeschaltet. Erst nach längerem gutem Zureden willigte er in die Behandlung und Aufnahme in ein Krankenhaus ein.

