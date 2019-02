Polizeidirektion Landau / Landau- Dammheim , Lerchenstraße, ...

Landau- Dammheim , Lerchenstraße, 08.02.19, 20:57 Uhr Versuchter Wohnungseinbruch

Landau - Am 08.02.19 kam es gegen 20:57 Uhr in Landau Dammheim in der Lerchenstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Zunächst klingelte eine unbekannte Person dreimal in kurzen Abständen an der Hauseingangstür. Nach kurzer Zeit bemerkte der Wohnungseigentümer wie der Rollladen hochgeschoben wurde. Nachdem sich dieser mit lauten Schreien bemerkbar machte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte keine verdächtige Person mehr festgestellt werden.

