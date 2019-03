Polizeidirektion Landau / Landau, Dammühlstraße, 27.3.19, ...

Landau, Dammühlstraße, 27.3.19, 00.15 Uhr Verkehrskontrolle, Betriebserlaubnis erloschen

Landau - Durch Veränderungen an der Heckleuchte (Verdunkelung mittels schwarzer Damenstrümpfe) und Entfernens der Endschalldämpfer ist die Betriebserlaubnis eines VW Golf GTI erloschen. Der Fahrer des VW wurde am 27.3.19 gegen 00.15Uhr in Landau kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

