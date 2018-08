Polizeidirektion Landau / Landau: Das ging ins Auge

Landau: Das ging ins Auge

Landau - 16. August 2018, 13.15 Uhr Die Verkettung unglücklicher Umstände führte am Donnerstagmittag zu einem außergewöhnlichen Unfall. Ein 21-jähriger Mann aus Landau war mit seinem VW Passat in der Fichtenstraße unterwegs, als ihm etwas ins Auge flog. Seine Schwester, die als Beifahrerin im Auto saß, wollte helfend eingreifen. Sie griff in das Gesicht ihres Bruders, um den Fremdkörper zu entfernen. Daraufhin erschrak der Fahrer, verriss das Lenkrad und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr über den Gehweg und kam an einer Begrenzungsmauer zum Stillstand. Beide Airbags lösten aus. Am Auto entstand ein Totalschaden (siehe Bild). Die Beifahrerin wurde durch den Anstoß im Nacken- und Brustbereich leicht verletzt. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger auf dem Gehweg. Die verletzte Beifahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -