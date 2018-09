Polizeidirektion Landau / Landau: Fahrgast gesucht

Landau: Fahrgast gesucht

Landau - 16. September 2018, 19.45 Uhr Ein junger Mann war am Sonntagnachmittag mit dem Regionalzug von Karlsruhe nach Landau unterwegs. Am Bahnhof Winden stieg er kurz aus dem Zug aus, um auf dem Bahnsteig Freunde zu begrüßen. Die Begrüßung dauerte zu lange, so dass sich die Zugtüren schlossen und der Zug ohne den Mann weiterfuhr. Im Zug blieben dessen blau-weißes Mountainbike und sein Rucksack liegen. Mitreisende Fahrgäste brachten die Sachen bei der Landauer Polizei vorbei. Die Polizei sucht nun den unbekannten Bahnreisenden, der sich unter der Telefonnummer 06341 - 2870 melden kann.

