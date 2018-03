Polizeidirektion Landau / Landau, Freitag 30.03.2018 Car ...

Landau, Freitag 30.03.2018 "Car Friday" - Treffen der Tuning-Szene

Landau - Auf den Parkplätzen des SBK Landau und C&C, Johannes-Kopp-Straße in Landau, fand am Karfreitag ab 18:00 Uhr ein Tuning-Treffen statt. Tuning-Liebhaber präsentierten auf den Parkflächen ihre Fahrzeuge, die Veranstaltung war anscheinend deutlich besser besucht als vom Veranstalter erwartet. Dementsprechend kam es zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr zu massiven Verkehrsbehinderungen an der Media-Markt-Kreuzung und zu einer kurzzeitigen Sperrung der Kreuzung L509 / Johannes-Kopp-Straße durch die Polizei. In der Folge wurden in der Rheinstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Gezielt galt der Augenmerk der Polizeibeamten den unzulässigen technischen Veränderungen an den Fahrzeugen und Geschwindigkeitsverstößen. Insgesamt kam es zu 24 festgestellten Verkehrsverstößen in Form von Verwarnungen und Ordnungswidrigkeiten. Die Veranstaltung selbst verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

