Polizeidirektion Landau / Landau, Hans-Stempel-Straße, ...

Landau, Hans-Stempel-Straße, 15.-18.3.2019 Diebstahl eines Baggergreifers

Landau - In der Zeit vom Freitag bis Montag (15./18.3.2019) wurde von einer Baustelle in Landau in der Hans-Stempel-Straße ein Baggergreifer entwendet. Dieser war hinter einem Bauzaun gelagert. Die Unbekannten Täter müssten bei einem Gewicht des Baggergreifers von ca. 270kg einen Klein-Lkw bzw. einen Pkw mit Anhänger zum Abtransport eingesetzt haben. Der Wert des Baggergreifers wurde mit ca. 6000.--EUR angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

