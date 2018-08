Polizeidirektion Landau / Landau: Im Aufzug eine Drohne gestohlen

Landau: Im Aufzug eine Drohne gestohlen

Landau - 21. August 2018, 18.10 Uhr Ein gehbehinderter, im Rollstuhl sitzender 35-jähriger Mann besuchte zusammen mit seinem Freund am Dienstagabend den Media Markt. Er schaute sich nach Drohnen um und nahm eine verpackte Drohne an sich. Sein Freund schob ihn in den Aufzug. Im Aufzug wurde die Packung aufgerissen und sämtliche Einzelteile der Drohne eingesteckt. Noch vor dem Ausgang wurde das Duo von einem Sicherheitsmitarbeiter des Marktes aufgehalten und des Diebstahls überführt. Die gestohlene Sache hatte einen Wert von 800 Euro. Dem Duo wurde von der Geschäftsleitung ein zweijähriges Hausverbot ausgesprochen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.