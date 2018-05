Polizeidirektion Landau / Landau in der Pfalz: Mädchen belästigt

Landau in der Pfalz: Mädchen belästigt

Landau - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizeiinspektion Landau vom 22.05.2018

Ein 9-jähriges Mädchen wurde am Samstag den 19.05.2018 gegen 13:15 Uhr in der Innenstadt im Bereich der Kronstraße von einem unbekannten Mann angesprochen und in Gespräche verwickelt. Dabei begleitete er das Kind bis zur Marienkirche. In der Kirche wurde die Geschädigte dann von dem Mann unsittlich berührt.

Als diese daraufhin schreiend die Kirche verließ, wurden mehrere Zeugen aufmerksam und informierten die Polizei.

Durch die Zeugen wurde der unbekannte Täter wie folgt beschrieben:

- ca. 20-30Jahre - ca.170-180 cm; kräftige Statur - sprach deutsch ohne Akzent/Dialekt, - schwarze Basecape - weißes T-Shirt, schwarze Lederjacke - Bluejeans, Sportschuhe weiß/grau/grün - Sonnenbrille

Anschließend flüchtete der Unbekannte über den Zaun der angrenzenden Kindertagesstätte.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

