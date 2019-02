Polizeidirektion Landau / Landau, Industriestraße, 24.2.2017, ...

Landau, Industriestraße, 24.2.2017, 16.00 Uhr Körperverletzung

Landau - Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntagnachmittag (24.2.19, 16.00 Uhr) in Landau in der Industriestraße. Nachdem eine 30-jährige männliche Person in einem dortigen Wettbüro nach einer Auseinandersetzung einem ebenfalls 30-jährigen Gast ein Faustschlag in das Gesicht versetzt hatte, verließ der Täter mit zwei weiteren männlichen Begleitern die Örtlichkeit. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass derselbe Täter unmittelbar vor dem Anwesen einen weiteren Geschädigten angegriffen und verletzt haben soll. Eine Fahndung nach dem Täter und dem zweiten Geschädigten verlief ergebnislos. Die Ermittlungen anhand der Videoüberwachung des Wettbüros wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an die pilandau@polizei.rlp.de

