Polizeidirektion Landau / Landau, Jahnstraße/Prießnitzweg, ...

Landau, Jahnstraße/Prießnitzweg, 31.3.19, 08.40 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau - Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw kam am 31.3.19, 08.40 Uhr, in Landau beim Abbiegen von der Jahnstraße in den Prießnitzweg nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Pkw gegen einen in der Parkbucht geparkten Pkw und beschädigte diesen erheblich. Als Grund für diesen Fahrverlauf gab der Pkw-Fahrer einen Fußgänger an, der auf der Straße stand. Diesem sei er ausgewichen. Der Fußgänger trug ein orangefarbenes Sweatshirt mit weiser Schrift, helles T-Shirt, helle Jeans, schwarze Turnschuhe. Er wurde vom Aussehen her als "Inder" bezeichnet und entfernte sich in Richtung Kanalweg. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholeinfluss bei dem Pkw-Fahrer festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

