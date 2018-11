Polizeidirektion Landau / Landau, Königstraße, 4.11.2018, ...

Landau, Königstraße, 4.11.2018, 07.00 Uhr Körperverletzung

Landau - Zu einer Körperverletzung kam es in Landau in der Königstraße am 4.11.2018, gg. 07.00 Uhr. Die zu einer Schlägerei gerufene Streife der Polizei Landau traf dort auf den alkoholisierten Geschädigten. Dieser war von zwei unbekannten Personen geschlagen worden. Die Fahndung im Stadtgebiet nach den flüchtigen Personen verlief ohne Ergebnis. Die Verletzungen des Opfers wurden in einem Landauer Krankenhaus behandelt. Ermittlungen bezüglich der unbekannten Schläger wurden aufgenommen.

