Polizeidirektion Landau / Landau: Kontrolle an der Horstbrücke

Landau: Kontrolle an der Horstbrücke

Landau - 25. September 2018, 11.15 - 11.50 Uhr Am Dienstagmorgen wurde das Verkehrsverhalten an der Baustelle Horstbrücke überwacht. Dabei wurde insbesondere auf das Linksabbiegeverbot von der Horstbrücke in Richtung Dammühlstraße geachtet. Obwohl der deutlich postierte Streifenwagen von der Brücke aus rechtzeitig zu sehen war, bogen innerhalb einer halben Stunde zehn Verkehrsteilnehmer verbotenerweise ab. Sie wurden angehalten und verwarnt. Durch das verkehrsbedingte Warten der Linksabbieger wurde der Verkehrsfluss auf der Brücke nachhaltig gestört. Darauf machten auch die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer durch Hupen aufmerksam.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.