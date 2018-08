Polizeidirektion Landau / Landau: Ladendieb wehrt sich

Landau: Ladendieb wehrt sich

Landau - 24. August 2018, 10.45 Uhr Am Freitag wurde ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis SÜW bei einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt ertappt. Er hatte zwei Parfümpackungen aus dem Regal geholt und sie eingesteckt. Auf der Toilette entfernte er die Diebstahlssicherung auf den Verpackungen. Als er den Markt verlassen wollte wurde er von dem Ladendetektiv angesprochen. Der Dieb wollte den Drogeriemarkt verlassen, der Detektiv hinderte ihn daran. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Beiden. Durch den Marktleiter wurde die Eingangstür verschlossen und der Dieb bis zum Erscheinen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten die Polizeibeamten die beiden Parfüms im Wert von rund 180 Euro finden. Außerdem führt der Mann ein Einhandmesser mit. Dem Ladendieb wurde ein Hausverbot erteilt.

