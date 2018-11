Polizeidirektion Landau / Landau, Ludowicistraße, 5.11.18, ...

Landau, Ludowicistraße, 5.11.18, 23.00 Uhr Sachbeschädigung an abgestellten Fahrzeugen

Landau - Am 5.11.18, gegen 23.00 Uhr, wurden in der Ludowicistraße in Landau an mehreren abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Eine Gruppe von Jugendlichen ist geflüchtet als sie bemerkten, dass sie von einem Zeugen beobachtet wurden. Die Täter sollen ca. 15 Jahre alt gewesen sein. Einer der Täter trug eine weiße Baseballmütze. Eine Fahndung im Bereich des Ostparks durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Ergebnis.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.