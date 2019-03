Polizeidirektion Landau / Landau, Neustadter Straße, 26.3.19, ...

Landau, Neustadter Straße, 26.3.19, 19.30 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau - Bei einem Verkehrsunfall wurde am 26.3.19, gegen 19.30 Uhr ein Radfahrer in Landau, in der Neustadter Straße leicht verletzt. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer bog als Linksabbieger von der Neustadter Straße in die Zufahrt zum dortigen REWE-Parkplatz ein. Hierbei übersah er den im Gegenverkehr auf dem Radweg in nördlicher Richtung fahrenden 30-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision bei der sich der Radfahrer leicht verletzte.

