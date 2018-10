Polizeidirektion Landau / Landau, Neustadter Straße, 4.10.18, ...

Landau, Neustadter Straße, 4.10.18, 10.50h Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Landau - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 82-jährigem Fahrradfahrer und einem 62-jährigem Pkw-Fahrer kam es in Landau in der Neustadter Straße am 4.10.18, gg. 10.50h. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg entlang der Neustadter Straße in südlicher Richtung entgegen der Fahrtrichtung. Der Pkw-Fahrer wollte auf das Gelände der dortigen Jet-Tankstelle einbiegen und übersah den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Kopfverletzungen zu. Er musste durch den Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad und am Pkw entstand jeweils Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.