Polizeidirektion Landau / Landau - Polizei warnt vor falschen ...

Landau - Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern

Landau - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 21.08.2018

Trickdiebstahl - Am Montag, den 20.08.2018 gegen 14.00 Uhr erschien ein angeblicher Mitarbeiter des Wasserwerkes bei einer 77 jährigen Landauerin und gab vor, dass er die Wasseranschlüsse im Bad prüfen müsse. Im Bad schob er dann im Beisein der älteren Dame einen Schrank vor die Tür und lenkte so von anderen Mittätern ab, die sich Zugang zur restlichen Wohnung verschafften. Erst nach dem Verlassen des angeblichen Wasserwerkers bemerkte die Dame, dass die unbekannten Täter ihr Handy und Schmuck entwendet hatten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Trickdieben, die sich mit unterschiedlichen Legenden, wie falsche Polizeibeamte, Wasserwerker, Stromableser oder mit der Frage nach einem Glas Wasser Zugang zur Wohnungen verschaffen oder das Vertrauen von Mitbürgern erschleichen und dann Diebstähle oder Betrügereien begehen. Im Zweifel sollte man sich immer den Ausweis zeigen lassen und bei der entsprechenden Stelle oder Dienststelle anrufen und sich rückversichern. Echte Beauftragte nehmen eine solche Prüfung ihrer Personalien gern in Kauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ oder ihrer örtlichen Polizeidienststelle, Polizei Landau, Telefon: 06341-287-0.

