Polizeidirektion Landau / Landau: Pubertierende Jugendliche

Landau: Pubertierende Jugendliche

Landau - 25. September 2018, 21 Uhr Am Dienstagabend wurden vier Jugendliche im Bereich der rückwärtigen Bahnhofsunterführung gemeldet, die sich an den dortigen Fahrradständern zu schaffen machten. Ein Jugendlicher wäre mit einem Fahrrad herumgefahren. Bei Erkennen der Polizei wollten die Jugendlichen zunächst weglaufen, blieben aber dann nach Aufforderung stehen und wurden kontrolliert. Bei den Personen handelte es sich um vier Jugendliche im Alter von 16 Jahren, die bis auf eine Person alle in Landau wohnhaft gemeldet sind. Bei der Kontrolle verhielten sich die Jugendlichen nicht altersgerecht. Sie machten sich über die polizeilichen Maßnahmen lustig und verweigerten zum Teil die Angaben zu ihrer Person. Ein Jugendlicher warf vor den Beamten einen Zigarettenstummel auf den Weg und war auch nicht bereit ihn trotz Aufforderung aufzuheben. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Stadtsatzung. Ein anderer Jugendlicher muss sich wegen des Verdachts auf Fahrraddiebstahl verantworten, weil er ein unverschlossenes Fahrrad an sich nahm und mit diesem herumfuhr bis die Polizei kam.

