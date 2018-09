Polizeidirektion Landau / Landau: Respekt lässt nach

Landau: Respekt lässt nach

Landau - 31. 8. - 2.9.2018 Die nachlassende Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten wurde besonders am vergangenen Wochenende wieder deutlich. Bei Einsätzen auf dem Weinfest in Insheim, bei Verkehrskontrollen und Privatstreitigkeiten wurden Polizeibeamte mit den Worten Arschloch, Deppen und weitere Begriffe aus der Fäkaliensprache beleidigt. Bei Handgreiflichkeiten und Angriffen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt, darunter eine Polizeibeamtin, die durch einen Biss in den Finger ihren Dienst nicht mehr ausüben konnte. Als Täter agierten sowohl Jugendliche als auch erwachsene Personen, die entweder verwirrt waren oder durch übermäßigen Alkoholgenuss enthemmt wirkten. In allen Fällen müssen sich die beteiligten Personen wegen Beleidigung oder Körperverletzung verantworten.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.