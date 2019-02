Polizeidirektion Landau / Landau, Rosengasse, 24.2.2019, 06.30 ...

Landau, Rosengasse, 24.2.2019, 06.30 Uhr Körperverletzung

Landau - Am 24.2.2019, gegen 06.30 Uhr, wurde ein 33-jähriger Opfer einer Körperverletzung im Bereich Rosengasse in Landau. Der stark alkoholisierte Geschädigte gab an, von zwei ca. 20 Jahre alten Männern angegriffen und geschlagen bzw. getreten worden zu sein. Nach dem Angriff seien die beiden Täter geflüchtet. Der Geschädigte gab an die Täter zu kennen, wollte aber dazu keine weiteren Angaben machen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus transportiert.

