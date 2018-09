Polizeidirektion Landau / Landau: Sturz im Park

Landau: Sturz im Park

Landau - 17. September 2018, 16.05 Uhr Eine 63-jährige Radfahrerin kam am Montagmittag im Schillerpark ohne Fremdeinwirkung auf dem Radweg zum Sturz. Dabei erlitt sie leichte Schürfwunden am Knie und am Ellenbogen. Ihr Trekkingrad wurde nicht beschädigt. Die Radfahrerin gab an, noch etwas unsicher zu sein, mit ihrem gestern gekauften Fahrrad.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.