Polizeidirektion Landau / Landau - Verkehrszeichen und ...

Landau - Verkehrszeichen und Hauswand gerammt - Alkohol im Spiel

Landau - Die 53-Jährige Landauerin befuhr am 17.08.2018 gegen 22:05 Uhr mit ihrem PKW Skoda die Königstraße in Fahrtrichtung Neustadter Straße. Als die PKW-Fahrerin nach links in die Kramstraße einbiegen wollte, rammte sie ein Verkehrszeichen und eine Hauswand. Es wurde Gesamtschaden in Höhe von 6500 Euro verursacht. Zusätzlich wollte sich die PKW-Fahrerin noch von der Unfallstelle entfernen, konnte aber im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Eine nicht unerhebliche Unfallursache dürfte hierbei die Alkoholisierung gewesen sein, ein Alco-Test ergab einen Wert von 0,77 Promille. Daher muss sich die PKW-Fahrerin nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht verantworten. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Dies hat zur Folge, dass die Landauerin bis auf weiteres kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen darf.

