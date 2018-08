Polizeidirektion Landau / Landau: Versuchter Einbruch in ...

Landau: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Landau - 14./15. August 2018 Ein unbekannter Dieb drang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein eingezäuntes Grundstück in der Eichbornstraße ein. Er drückte den Gartenzaun runter und schlug die Fensterscheibe der dortigen Gartenlaube ein. Die Alarmanlage ging los und verscheuchte den Täter.

