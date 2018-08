Polizeidirektion Landau / Landau: Von der Sonne geblendet

Landau: Von der Sonne geblendet

Landau - 22. August 2018, 10.10 Uhr Als eine 77-jährige Frau in ihrem Pkw Mazda am Mittwochmorgen die Bodelschwinghstraße in östlicher Richtung befuhr, wurde sie von der Sonne geblendet. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam rechts von der Fahrbahn ab und schrammte insgesamt drei Autos an der hinteren Stoßstange, die dort in Queraufstellung geparkt waren. An den Autos, ein Skoda, ein Ford und ein Volkswagen entstand ein Schaden von rund 9.000 Euro. Auch das Auto der Unfallverursacherin wurde auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Hier beträgt der Schaden ca. 3.000 Euro.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.