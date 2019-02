Polizeidirektion Landau / Landau, Zweibrückerstraße, 19.2.19, ...

Landau, Zweibrückerstraße, 19.2.19, 7:20-8:30 Uhr Geschwindigkeitskontrolle

Landau - Am Dienstmorgen (19.2.19, 7.20-8.30 Uhr) wurde in Landau in der Zweibrücker Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit betrug 53km/h. 14 Fahrzeugführer fuhren zu schnell. 13 konnten verwarnt werden, ein Fahrzeugführer musste angezeigt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.