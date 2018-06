Polizeidirektion Landau / Leimersheim - Einbahnstraßenregelung ...

Leimersheim - Einbahnstraßenregelung überwacht

Leimersheim - Keine Verstöße konnten bei einer Überwachung der Einbahnstraßenregelung im Bereich der Baustelle Obere Hauptstraße in Leimersheim am Dienstagmorgen festgestellt werden. Die Beamten kontrollierten in der Zeit von 10.15 bis 11 Uhr.

