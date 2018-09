Polizeidirektion Landau / Leimersheim - Mit Fahne zur Fähre

Leimersheim - Mit "Fahne" zur Fähre

Leimersheim - Zu einer verhinderten Trunkenheitsfahrt kam es am Mittwochmorgen im Bereich Schafgartendamm in Leimersheim. Die Beamten überwachten die Örtlichkeit hinsichtlich möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen, als eine Fahrerin just im Moment der Messung eine Flasche Wein ansetzte. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass die 54 jährige Frau mehrere Arbeitskolleginnen von der Fähre abholen wollte und auf dem Weg zum Betriebsausflug war. Der Ausflug endete nun vorzeitig, da die Fahrerin bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,46 Promille erzielte. Somit musste das Fahrzeug stehen bleiben. Zudem hatte die Fahrerin keinen Sicherheitsgurt angelegt, daher erhält sie ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 EUR.

