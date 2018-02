Polizeidirektion Landau / Lingenfeld - Einbruch ins Fitnessstudio

Lingenfeld - Einbruch ins Fitnessstudio

Lingenfeld - 6500 Euro Bargeld erbeuteten unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Fitnessstudio in Lingenfeld einbrachen. Hierzu schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diese Weise in das Gebäude. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim Michaela Mack Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.