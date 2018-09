Polizeidirektion Landau / Lingenfeld - Überwachung ...

Lingenfeld - Überwachung Durchfahrtsverbot

Lingenfeld - Am Dienstag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot Am Hirschgraben in Lingenfeld überwacht. Hierbei wurden drei Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt.

