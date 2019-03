Polizeidirektion Landau / Lingenfeld - versuchte Brandstiftung ...

Lingenfeld - versuchte Brandstiftung in der katholischen Kirche

Lingenfeld - Bisher unbekannte Täter versuchten in dem Zeitraum von Mittwoch, den 27.02.2019, 09:00 Uhr bis Donnerstag, den 28.02.2019, 11:00 Uhr, in der katholischen Kirche in Lingenfeld den Altar in Brand zu stecken. Ein Sachschaden ist jedoch nicht entstanden und Täterhinweise liegen derzeit ebenfalls keine vor. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274-958-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.