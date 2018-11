Polizeidirektion Landau / Lingenfeld - zwei PKW beschädigt

Lingenfeld - zwei PKW beschädigt

Lingenfeld - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bisher unbekannte Täter einen PKW in Lingenfeld in der Straße "Am Hirschgraben". Ein weiterer PKW "In den Bellen" wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274 958-0 pigermersheim.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau

