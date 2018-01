Polizeidirektion Landau / Luft aus Reifen gelassen

Luft aus Reifen gelassen

Wörth am Rhein - Am Vormittag des 13.01.2018 zwischen 09:00 und 14:00 Uhr wurde an zwei geparkten PKW in der Rheinstraße in Wörth die Luft aus je einem Reifen gelassen. Der bislang unbekannte Täter öffnete das Ventil am rechten bzw. linken Hinterreifen der beiden geparkten Hyundai, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren. Glücklicherweise bemerkten die Fahrzeugeigentümer den Umstand vor Fahrtantritt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210.

