Polizeidirektion Landau / Lustadt: Lichtmast angesägt

Lustadt: Lichtmast angesägt

Landau - Erst jetzt wurde von der geschädigten Versorgungsfirma mitgeteilt, dass bisher unbekannte Täter mit einem Trennschleifer bereits am 20.02.2019 einen Straßenbeleuchtungsmast im Bereich des Unteren Griesweges in Lustadt angesägt haben. Der Mast wurde in etwa bis zur Mitte angesägt, so dass bei einem Sturm mit dem Umknicken des Mastes zu rechnen gewesen wäre. Die Schadenshöhe wird aktuell auf ca. 1.200.- Euro geschätzt. Es wird noch geprüft, ob ein Tatzusammenhang mit dem Ansägen und Umknicken eines Strommastes am 07.03.2019 ebenfalls in Lustadt besteht. Dort hatten unbekannte Täter einen Strommast in ca. 2 m Höhe angeflext. Dieser Mast war laut Angaben eines Mitarbeiters des geschädigten Versorgsunternehmens an diesem Tag auf Grund des starken Windes umgefallen. Dadurch war in den Dörfern Lustadt, Hochstadt und Zeiskam für ca. anderthalb Stunden der Strom ausgefallen. Durch den Sturz wurden Teile des insgesamt ca. 25 Meter hohen Strommastes beschädigt. Festgestellte Spuren werden in beiden Fällen vom Landeskriminalamt Mainz noch kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.