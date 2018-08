Polizeidirektion Landau / Lustadt - Sieben Fahrzeuge beschädigt

Lustadt - Sieben Fahrzeuge beschädigt

Lustadt - Ein Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro war das Ergebnis einer Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in Lustadt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die Motorhauben von insgesamt sieben Autos, die vor einer KfZ-Werkstatt im Gewerbegebiet standen. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 entgegengenommen.

