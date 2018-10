Polizeidirektion Landau / Maikammer. Radfahrer fährt auf ...

Maikammer. Radfahrer fährt auf Linienbus auf

Maikammer - Ein Linienbus der Palatina befuhr am gestrigen Sonntag, gegen 11:10h, die Hartmannstraße und musste auf Höhe zur Einmündung in die Weinstraße Nord verkehrsbedingt anhalten. Ein Radfahrer, der hinter dem Bus radelte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen das Fahrzeugheck. Bei dem Aufprall zog sich der Radfahrer eine blutende Verletzung an der Hand zu, ebenfalls wurde die Beleuchtungseinrichtung des Busses beschädigt. Der Fahrradfahrer entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise über den Mann bzw. zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben David Vogel

Telefon: 06323 955 140 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -