Polizeidirektion Landau / Maikammer - Unfall mit verletztem ...

Maikammer - Unfall mit verletztem Zweiradfahrer

Maikammer - Am 18.08.2018, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus Essingen mit seinem Leichtkraftrad die L 516 bei Maikammer zwischen den Kreisverkehren in Richtung Edenkoben, bzw. in Richtung der Einmündung Marktstraße. Eine 57jährige fuhr mit ihrem Pkw Land Rover vor dem 16jährigen und wollte nach rechts in die Marktstraße abbiegen. Der 16jährige überholte den Land Rover. Zeitgleich wollte ein 68jähriger aus Maikammer mit seinem Pkw VW Golf von der Markstraße nach links auf die L 516 einbiegen und hatte das dortige Stoppschild zu beachten. Der Golffahrer fuhr in die Einmündung ein, da er sah, dass die Fahrerin des Land Rovers den Blinker gesetzt hatte. Den überholenden 16jährigen sah er jedoch nicht. Golf und Leichtkraftrad prallten zusammen und der 16jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam zur weiteren Versorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte insg. ca. 4.000,-EUR betragen. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

