Polizeidirektion Landau / Maikammer- Verkehrsunfall mit ...

Maikammer- Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Edenkoben - Am 28.09.2018 um 17.00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Maikammer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines 33-jährigen Fahrers und einem 12-jährigen Kind, das mit seinem Fahrrad den dortigen Gehweg befuhr. Das Kind wurde durch die Kollision über die Motorhaube des Pkw geschleudert und zog sich hierbei Gesichtsverletzungen zu. Es wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Neustadt verbracht.

