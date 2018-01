Polizeidirektion Landau / Maikammer - Verkehrsunfall mit Flucht

Maikammer - Verkehrsunfall mit Flucht

Maikammer - Am 11.01.2018, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 53jähriger aus St. Martin mit seinem Pkw Mercedes-Benz die K32 bei Maikammer in Fahrtrichtung St. Martin. Im dortigen "Wasgau-Kreisel" befand er sich bereits im Kreisverkehr, als plötzlich ein Porschefahrer aus der St. Martiner-Straße in den Kreisverkehr einfuhr, ohne die Vorfahrt des 53jährigen zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden zog dieser nach links und fuhr auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs auf. Dabei entstand Sachschaden sowohl an dessen Pkw, sowie an einer auf der Mittelinsel stehenden Richtungstafel. Die Gesamtschadenshöhe dürfte ca. 3500,-EUR betragen. Der Porschefahrer entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dessen Pkw soll es sich um einen schwarzen Porsche Jeep mit SÜW-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer soll Mitte 50 Jahre alt gewesen sein, habe weder Bart noch Brille getragen und hatte kürzeres dunkel-blondes Haar.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Dirk Wecke, PHK

Telefon: 06323 955 113 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -