Polizeidirektion Landau / Maikammer - Verkehrsunfall mit Flucht

Maikammer - Verkehrsunfall mit Flucht

Maikammer - Am Mo., 18.02.19, im Zeitraum 07:45h - 08:00h wurde in der Schulstr. 8 ein geparkter LKW Transporter am linken Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise über den Verursacher nimmt die Polizei in Edenkoben Tel. 06323 9550 entgegen.

