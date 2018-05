Polizeidirektion Landau / Maikammer, Weinstraße Nord, ...

Maikammer, Weinstraße Nord, Bushaltestelle an der Kirche 09.05.2018, 17:45h Gefährliche Körperverletzung

Maikammer - Am Mittwoch, 09.05.2018, gegem 17:45 Uhr wurde ein 35 jähriger Mann aus Maikammer im Bereich der Bushaltestelle an der Kirche in der Weinstraße Nord in Maikammer nach einem kurzen Wortgefecht von zwei jungen Männern gegen den Hinterkopf geschlagen. Er erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen Pkw BMW.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Pkw oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Edenkoben unter der 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

