Polizeidirektion Landau / Mehrere Kilo Obst entwendet

Mehrere Kilo Obst entwendet

Klingenmünster - Im Zeitraum vom 28.08.2018 bis 30.08.2018 wurden in Klingenmünster im Kahngarten auf einem umzäunten Gelände durch unbekannte Täter mehrere Kilo Birnen und Pfirsiche von Obstbäumen gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.