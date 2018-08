Polizeidirektion Landau / Mountainbike gestohlen

Mountainbike gestohlen

Kirrweiler, Bahnhof - Am Donnerstag, den 16.08.2018 wurde zwischen 07:25 Uhr und 16:16 Uhr ein verschlossenes schwarzes MTB der Marke Stevens X-cross am Bahnhof in Kirrweiler entwendet. Von Täter und Fahrrad fehlt bislang jede Spur. Es entstand ein Schaden in Höhe von 990 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

