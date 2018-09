Polizeidirektion Landau / Nach Sachbeschädigung und Widerstand ...

Nach Sachbeschädigung und Widerstand in Gewahrsam genommen

Germersheim - Den Samstag in der Zelle verbrachten zwei 24 Jahre alte Männer aus dem Kreis Germersheim. Diese streiften am Samstagmorgen zunächst durch die Germersheimer Innenstadt und wurden durch Passanten beobachtet, wie sie Blumentöpfe und weitere Gegenstände beschädigten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht konkret fest. Durch die Polizeibeamten konnten die jungen Männer vor der Sparkasse festgestellt werden, wo sie sich gleich aggressiv und unkooperativ zeigten und in Folge Widerstand leisteten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. Verletzt wurde hierbei niemand.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

PI Germersheim Friedrich-Ebert-Str. 5 76726 Germersheim Tel. 07274 / 958-0 pigermersheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.