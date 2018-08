Polizeidirektion Landau / Nach Unfall geflüchtet

Nach Unfall geflüchtet

Wörth am Rhein - Am Samstag, 25.08.18 kam gegen 13:55 Uhr der 24-jährige Fahrer eines Ford auf der K 15 zwischen dem Langenberg und Wörth zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend mit seinem Pkw zurück nach links über die Straße, wo er im Gebüsch zum Stehen kam. Der Fahrer gab an, dass ihm nach der Rechtskurve ein schwarzer Audi auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Diesem musste er ausweichen und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi sei ohne anzuhalten weitergefahren, obwohl dessen unbekannter Fahrer den Konflikt bemerkt haben muss. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000.-EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen (07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de).

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271-9221-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.