Polizeidirektion Landau / Nach Verkehrsunfall geflüchtet - ...

Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Wörth-Maximiliansau - Am Samstag den 29.09.2018 kam es um 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen dem Bahnhof Wörth und dem Maximilianscenter. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines blauen Kleinwagen der Marke Fiat fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Maximiliansau, als er auf der dortigen Eisenbahnbrücke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Der Fiat mit GER-Kennzeichen streifte zunächst im Kurvenbereich auf der Brücke einen entgegenkommenden Volvo und kollidierte anschließend mit dem dahinter befindlichen PKW der Marke Dacia. Einen Frontalzusammenstoß konnte der Dacia-Fahrer gerade noch vermeiden. Nachdem der Fiat-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugfront die komplette Fahrerseite des Dacia beschädigt hatte, setzte er seine Fahrt unvermittelt fort und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Volvo entstand ein Streifschaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei Wörth bittet Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher, einem blauen Fiat Kleinwagen, älteres Baujahr, mit GER-Kennzeichen und stark beschädigter linker Fahrzeugfront geben können, sich bei der Polizei unter 07271-92210 zu melden.

