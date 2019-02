Polizeidirektion Landau / Nachbarschaftshilfe der anderen Art

Nachbarschaftshilfe der anderen Art

Gommersheim - Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es in den frühen Mittagsstunden des 15.02., als ein bis dahin unbekannter Verkehrsteilnehmer im Gommersheimer Ortskern an ein geparktes Fahrzeug stieß und sich im Nachgang von der Unfallstelle entfernte. Glücklicherweise wurde der Unfall von der aufmerksamen Nachbarin beobachtet, welche gleich den Fahrzeugbesitzer informierte und sich bei der Polizei meldete. Durch Ermittlungen konnte so an den Verursacher herangetreten werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

