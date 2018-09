Polizeidirektion Landau / Obst gepflückt und gestohlen

Obst gepflückt und gestohlen

Dörrenbach - Bereits im Zeitraum vom 01.07.2018 bis 15.07.2018 wurden in Dörrenbach auf einem Wiesengelände nahe dem Sportplatz mehrere Kilogramm Mirabellen von Obstbäumen gestohlen. Weiterhin wurde dort in der Zeit vom 15.08.2018 bis 29.08.2018 die komplette Nussernte von mehreren Nussbäumen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

